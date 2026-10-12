महेंद्रगढ़ के कनीना में बाइक हादसे के बाद नहर में गिरे युवक का शव मिला

जागरण संवाददाता, महेंद्रगढ़/कनीना। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की नहर में गिरने से मौत हो गई। नेशनल हाईवे-152डी के पास भालखी नहर के कट पर रविवार रात बाइक पुल से टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक नहर में जा गिरा।

नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण युवक संभल नहीं पाया और बह गया। हादसे के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन अंधेरा और पानी का तेज बहाव तलाश अभियान में बाधा बने रहे।

सोमवार सुबह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीम ने पुलिस और गोताखोरों के साथ अभियान चलाया। लगातार प्रयासों के बाद सुबह करीब 9 बजे युवक का शव नहर से बरामद कर लिया गया। खैरानी गांव का रहने वाला था तेजपाल मृतक की पहचान खैरानी निवासी तेजपाल के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, हादसा थाना सदर कनीना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-152डी के पास भालखी नहर के कट पर हुआ।

बताया जा रहा है कि बाइक पुल से टकराने के बाद युवक नहर में गिर गया। उस समय नहर में पानी का बहाव तेज था, जिसके कारण वह खुद को संभाल नहीं पाया और पानी में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

रातभर पुलिस और ग्रामीण करते रहे तलाश हादसे के बाद युवक के नहर में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं। युवक की तलाश के लिए नहर के आसपास खोज अभियान शुरू किया गया। ग्रामीण भी रातभर उसकी तलाश में जुटे रहे।

हालांकि, अंधेरे और नहर में तेज बहाव के कारण तलाश अभियान में काफी परेशानी आई। रातभर प्रयास करने के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजन और ग्रामीण सुबह होने तक युवक के मिलने की उम्मीद लगाए रहे।

सुबह NDRF की टीम ने संभाला मोर्चा सोमवार सुबह युवक की तलाश के लिए NDRF की टीम को भी अभियान में शामिल किया गया। पुलिस और NDRF के जवानों ने नहर में नाव की मदद से तलाशी ली। अभियान में गोताखोरों की सहायता भी ली गई।

लगातार तलाश के बाद सुबह करीब 9 बजे युवक का शव नहर से बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना से परिजनों और ग्रामीणों में शोक छा गया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कनीना अस्पताल पहुंचाया।

पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया शव पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और बाइक पुल से किस तरह टकराई, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।