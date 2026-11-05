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21वीं सदी में भी हरियाणा के 3.64 लाख लोग साक्षरता से दूर, सिरसा और नूंह में स्थिति सबसे चिंताजनक

By Digital Desk Edited By: Pooja Tripathi
Published: Thu, 05 Nov 2026 01:05 PM (IST)

हरियाणा में 21वीं सदी में भी 3.64 लाख से अधिक लोग निरक्षर हैं। 'उल्लास' कार्यक्रम के तहत साक्षरता अभियान में ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. हरियाणा में 3.64 लाख लोग अब भी निरक्षर।

  2. 'उल्लास' कार्यक्रम में कई जिलों का प्रदर्शन सुस्त।

  3. शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।

बलवान शर्मा, नारनौल। 21वीं सदी चल रही है। आज के दौर में भी प्रदेश के तीन लाख 64 हजार से अधिक लोग साक्षर नहीं हो पाए हैं। करीब दो करोड़ से अधिक आबादी वाले प्रदेश में 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 50 लाख लोग निरक्षर थे।

प्रदेश में 'उल्लास' (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) के तहत असाक्षरों को साक्षर बनाने की मुहिम में कई जिलों का प्रदर्शन सुस्त है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कड़ी नाराजगी जताई है।

लक्ष्य से काफी पीछे हैं आंकड़े

वर्ष 2026-27 के लिए तय 10 लाख शिक्षार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले राज्य में अब तक पोर्टल पर पंजीकरण और परीक्षा में शामिल होने के आंकड़े लक्ष्य से काफी पीछे हैं। शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक (साक्षरता) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर 11 नवंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाकर लंबित पंजीकरण कार्य पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं।

इसको लेकर बाकायदा निदेशालय द्वारा जारी पत्र जारी किया गया गया है। इसके अनुसार, जिलों में कमजोर प्रदर्शन और अक्षमता के लिए सीधे तौर पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और जिला गणित विशेषज्ञ की जवाबदेही तय की गई है। यदि समय पर लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो पिछड़ने वाले जिलों के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उल्लास कार्यक्रम: हरियाणा की नवीनतम स्थिति व जिला-वार प्रगति रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2026 तक।

  • कुल निरक्षर जनसंख्या (2011 जनगणना): 49,94,133
  • वर्ष 2026-27 का कुल साक्षरता लक्ष्य: 10,00,000
  • उल्लास पोर्टल पर कुल पंजीकृत शिक्षार्थी: 7,21,689
  • सितंबर 2026 परीक्षा में शामिल शिक्षार्थी: 6,35,461
  • मार्च 2027 की आगामी परीक्षा के लिए शेष लक्ष्य: 3,64,539

(नोट: वर्ष 2018 तक पूर्ववर्ती 'साक्षर भारत' योजना के तहत 10 जिलों में 7,81,218 निरक्षरों को साक्षरता प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।)

क्र.सं. जिला निरक्षर (2011 जनगणना) कुल लक्ष्य (2026-27) पोर्टल पर पंजीकृत परीक्षा में शामिल (20.09.2026) शेष लक्ष्य (मार्च 2027)
1 अम्बाला 1,72,985 34,636 36,794 35,147 511
2 भिवानी 2,46,279 49,315 39,034 35,353 13,962
3 चरखी दादरी 92,407 18,503 17,730 15,072 3,431
4 फरीदाबाद 2,52,453 50,551 25,290 21,526 29,025
5 फतेहाबाद 2,49,862 50,030 28,752 25,613 24,417
6 गुरुग्राम 1,81,830 36,410 35,254 26,968 9,442
7 हांसी / हिसार 3,92,112 78,514 53,711 51,657 26,857
8 झज्जर 1,54,654 30,966 18,783 17,392 13,574
9 जींद 3,19,658 64,005 41,363 36,319 27,686
10 कैथल 2,77,816 55,630 50,766 49,370 6,260
11 करनाल 3,07,586 61,590 46,331 39,575 22,015
12 कुरुक्षेत्र 1,90,830 38,211 39,371 35,654 2,557
13 महेंद्रगढ़ 1,73,703 34,780 24,090 23,632 11,148
14 नूंह 3,14,956 63,064 24,461 24,875 38,189
15 पलवल 2,39,178 47,891 29,207 26,574 21,317
16 पंचकूला 80,523 16,125 13,108 13,464 2,661
17 पानीपत 2,27,151 45,484 33,156 27,068 18,416
18 रेवाड़ी 1,41,581 28,351 19,022 16,909 11,442
19 रोहतक 1,74,614 34,965 30,349 28,256 6,709
20 सिरसा 3,35,403 67,160 45,566 26,266 40,894
21 सोनीपत 2,47,151 49,489 38,384 33,995 15,494
22 यमुनानगर 2,21,401 44,330 31,167 24,776 19,554
कुल (हरियाणा राज्य) 49,94,133 10,00,000 7,21,689 6,35,461 3,64,539

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