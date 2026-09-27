गुजरात-वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा: राजस्थान के बाद हरियाणा में एंट्री, CM नायब सैनी करेंगे भव्य स्वागत

जागरण संवाददाता, नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा यात्रा रविवार को राजस्थान की सीमा पार कर हरियाणा में प्रवेश करेगी।

राजस्थान-हरियाणा सीमा पर स्थित गांव गोद बलाहा में यात्रा का स्वागत कार्यक्रम होगा। खास बात यह है कि यात्रा के हरियाणा में प्रवेश के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं गोद बलाहा पहुंचकर यात्रा का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।

यात्रा का मुख्य एलईडी वाहन और 25 बाइक सवारों का काफिला करीब 11:30 बजे गोद बलाहा की सीमा में प्रवेश करेगा। काफिले के पहुंचते ही पुष्पवर्षा और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर जनसभा भी होगी। प्रशासन ने नागरिकों से सुबह 11 बजे से पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की अपील की है।

सीएम करेंगे पौधारोपण गोद बलाहा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पौधारोपण करेंगे। इसके साथ ही सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए मुख्य स्टेज के साथ वीआईपी स्टेज भी तैयार किया गया है। वीआईपी स्टेज पर पार्टी पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी।

यात्रा के साथ आने वाले बाइक सवारों और पूर्व सैनिकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली टीमों के लिए भी अलग मंच बनाया गया है। डीसी ने लिया तैयारियों का जायजा कार्यक्रम से एक दिन पहले शनिवार को उपायुक्त अनुपमा अंजली ने गोद बलाहा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉ. अभय सिंह यादव भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।