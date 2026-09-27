CM नायब सैनी ने 'नशा मुक्त हरियाणा' हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, क्रिकेटर शिखर धवन भी पहुंचे

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नशा मुक्त हरियाणा को सूरजकुंड मेला परिसर से आयोजित हुई हाफ मैराथन को सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

शहर में अलग-अलग तीन वर्गाें में आयोजित हुई मैराथन में 500 से अधिक धावकों ने भाग लिया। धावक नशा मुक्त हरियाणा का संदेश देते हुए उत्साह के साथ दौड़े। सीएम नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले पांच किलोमीटर में भाग लेने वाले धावकों को झंडी दिखाई गई।

क्रिकेटर शिखर धवन भी पहुंचे इसके बाद 10 और 21 किलोमीटर के लिए धावकों को रवाना किया गया। धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिकेटर शिखर धवन और हरियाणावी रैपर एमडीए भी पहुंचे। नशा तस्करों को पकड़ रही पुलिस सीएम ने कहा कि पूरे हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस नशा तस्करों को पकड़ रही है। ऐसे में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस मैराथन का आयोजन किया गया है।