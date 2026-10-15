अटेली मंडी में बाजरे का भाव गिरा, बारिश से किसानों की बढ़ी परेशानी

संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। अटेली अनाज मंडी में बाजरा खरीद के दौरान किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

मंडी में जहां पहले बाजरे का भाव 2300 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा था, वहीं अब कुछ किसानों का बाजरा 2300 रुपये से कम भाव पर भी खरीदा गया। इससे किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य मिलने को लेकर चिंता सताने लगी है।

बूंदाबंदी से भी बढ़ी किसानों की टेंशन दूसरी ओर, मौसम में हुई बूंदाबांदी ने भी किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि, किसान मंडी में बाजरा लाने से पहले बाहर ही कांटे पर उसका वजन करवा रहे हैं और इसके बाद आढ़ती के पास फसल डाल रहे हैं।

इससे बाजरा भीगने की चिंता कुछ कम हुई है। इसके बावजूद मौसम खराब होने की आशंका किसानों को परेशान कर रही है। किसानों का कहना है कि बाजरे का उचित भाव मिलना जरूरी है, ताकि फसल की लागत निकालने के बाद उन्हें कुछ लाभ भी मिल सके।

प्रशासन की ओर से किसानों की सुविधा के लिए गांववार रोस्टर बनाया गया है। लेकिन, इससे सभी किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक ही गांव के अधिक किसानों के एक साथ मंडी पहुंचने से वाहनों और अन्य संसाधनों की कमी हो जाती है।