संत रामपाल आश्रम फायरिंग मामले में कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार; मुख्य हमलावर की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा-1 ने पिपली स्थित संत रामपाल आश्रम पर फायरिंग के मामले में दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

जिला करनाल के गांव अरजेहड़ी निवासी अनिल कुमार और जिला पंचकूला के मौली निवासी रेशव उर्फ सुदामा को अदालत के आदेश पर प्रोडक्शन वारंट के जरिए लाया गया। दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड पूरा होने के बाद वीरवार को अदालत के आदेश पर उन्हें कारागार भेज दिया गया।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास ने शिकायत में बताया था कि 22 अक्टूबर की रात संत रामपाल महाराज कुरुक्षेत्र आश्रम आने वाले थे। इससे पहले 21-22 अक्टूबर की रात कुछ अज्ञात लोगों ने आश्रम पर फायरिंग की, जिसके कारण उनका कार्यक्रम रद करना पड़ा।

बाद में इंटरनेट मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो और पोस्ट प्रसारित किए गए। इनमें संत रामपाल महाराज और उनके अनुयायियों को धमकियां देने के साथ समाज में तनाव फैलाने का प्रयास किया गया। शिकायत पर थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर जांच अपराध अन्वेषण शाखा-1 को सौंपी गई।

साथी के साथ मिलकर की थी फायरिंग प्रभारी निरीक्षक प्रतीक ने बताया कि आरोपित अनिल कुमार अपने साथी के साथ मिलकर संत रामपाल आश्रम पीपली पर फायरिंग की थी और मौका से भाग गए थे। आरोपित अनिल मोटरसाइकिल चला रहा था तथा उसके साथी ने फायरिंग की थी।