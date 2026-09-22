कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में धान खरीद न होने पर प्रदर्शन, किसानों ने GT रोड किया जाम; पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

संवाद सहयोगी, शाहाबाद। धान की सरकारी खरीद शुरू न होने को लेकर मंगलवार को किसान राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर कूच कर दिया है। इससे पहले किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के साथ बैठक की। वार्ता बेनतीजा रही, जिससे किसान जीटी रोड जाम करने के लिए निकल पड़े।

किसानों को रोकने के लिए बराड़ा रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बावजूद कई किसान फ्लाईओवर पर चढ़ गए।

सरकार पर लगाया अनदेखी करने का आरोप भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अधिकारियों और सरकार पर किसानों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान हैं।

उन्होंने अधिकारियों पर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाते हुए सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। चढ़ूनी ने कहा कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि खरीद शुरू नहीं होने से उनकी परेशानी बढ़ रही है।