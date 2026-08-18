कुरुक्षेत्र में पशु बाड़े में घुसा पांच फीट का मगरमच्छ, लोगों ने काबू कर रस्सी से बांधा

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। गांव दबखेड़ी में मंगलवार की सुबह एक मगरमच्छ भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर के पास डेरे में बने पशु बाड़े में पहुंच गया।

मगरमच्छ को देखकर किसान ने गोताखोर प्रगट सिंह की टीम को सूचना दी। इसके बाद मगरमच्छ को काबू कर वन्यजीव विभाग की टीम के हवाले कर दिया।

गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में दो मगरमच्छों की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही थीं। उन्होंने वन्यजीव टीम के साथ मिलकर एक मगरमच्छ को पहले ही रेस्क्यू कर लिया था, दूसरा मगरमच्छ नहर में गायब हो गया था।