रायबरेली की इंदिरा नहर में मगरमच्छ देख सहमे लोग, इंटरनेट पर Video वायरल

संवादसूत्र, बछरावां (रायबरेली)। महरौरा गांव के पास इंदिरा नहर में सोमवार की शाम मगरमच्छ दिखाई देने से अफरा-तफरी मच गई। नहर के पुल के निकट मगरमच्छ को देखकर लोग सहम गए। इसी दौरान एक युवक ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया, जो कि तेजी से प्रसारित हो रहा है।

वीडियो में मगरमच्छ नहर की पुलिया के पास दिखाई दे रहा है। कुछ देर तक वह पानी के किनारे स्थिर रहता है, इसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद मगरमच्छ नहर के बीचों-बीच तैरता हुआ भी नजर आता है।