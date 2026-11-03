हरियाणा के लाडवा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, आरोपी अमन के पैर में लगी गोली; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। लाडवा के गांव बडौदी के पास मंगलवार की सुबह बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक आरोपित की टांग में गोली लगी है।

गोली लगने से घायल आरोपित बदमाश को पुलिस ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल आरोपित की पहचान जिला करनाल के घिसरपड़ी निवासी अमन के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और तीन रौंद बरामद किए है। पुलिस ने इस मामले में कुल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने सोमवार की आधी रात के बाद लाडवा से जिला करनाल के गांव घिसरपडी निवासी अमन को काबू किया था । आरोपित अमन के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और तीन रौंद बरामद किए थे। आरोपित से पूछताछ में उसके साथी जिला करनाल के गांव पखाना निवासी नवीन उर्फ मोनू, उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के ननौता निवासी आशु और श्याम उर्फ लाडी को भी गिरफ्तार किया गया है।

लघुशंकां के बहाने पुलिस की गिरफ्त से भागने का किया प्रयास पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा दो के प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि आरोपित को निशानदेही करवाने के बाद उत्तर प्रदेश से वापस कुरुक्षेत्र लाया जा रहा था।