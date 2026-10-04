कुरुक्षेत्र को मिला बड़ा तोहफा: 575 करोड़ की लागत से बनेगी 3.20 किमी लंबी सड़क, आसान होगा सफर
कुरुक्षेत्र में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के समानांतर एक नई सड़क के निर्माण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह ...और पढ़ें
HighLights
कुरुक्षेत्र में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के समानांतर नई सड़क को मंजूरी
3.20 किलोमीटर लंबी सड़क 5.75 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी
यह सड़क यातायात दबाव कम कर जाम से राहत दिलाएगी
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शहरवासियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के समानांतर नई सड़क का निर्माण किया जाएगा।
कहां से कहां तक बनेगी सड़क?
सरकार ने इस सड़क के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। पूर्व राज्यमंत्री ने इस मंजूरी पर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सड़क एलसी-61सी (विश्वविद्यालय गेट नंबर-3 के पास) से एलसी-65सी (पुराने बस स्टैंड के पास) तक बनाई जाएगी।
यह सड़क रेलवे के राइट आफ वे में प्रस्तावित है तथा इसका निर्माण रेलवे से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) और अन्य वैधानिक मंजूरियां प्राप्त होने के अधीन रहेगा।
5.75 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी सड़क
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सड़क की लंबाई लगभग 3.20 किलोमीटर और चौड़ाई 7 मीटर होगी। इसके निर्माण पर करीब 5.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।
नई सड़क से मिलेगी जाम से निजात
उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव, सूर्य ग्रहण सहित अन्य बड़े धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी आमद होती है, जिससे शहर की मौजूदा सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है।
नई सड़क बनने से इस क्षेत्र में यातायात को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और जाम की स्थिति को कम करने में मदद मिलेगी।
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