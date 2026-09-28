कुरुक्षेत्र में आलू के दाम गिरे धड़ाम, किसानों और व्यापारियों के लिए बढ़ी मुश्किलें

संवाद सहयोगी, कुरुक्षेत्र। सब्जी में बेताज बादशाह आलू इस बार फिर दामों के मामले में धड़ाम हो गया है। आलू के खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। आलू का दाम प्रति कट्टा केवल 200 से 250 के बीच रह गया है।

ऐसे में आलू का कोल्ड स्टोर का किराया तक देने में लोग असमर्थ साबित हो रहे हैं। आलू स्टोर मालिकों के लिए भी परेशानी का सबब साबित हो रहा है। इस बार मौसम बेहतर रहा, जिससे आलू की फसल अच्छी हुई।

दूसरे प्रदेशों से भी आलू की आवक जारी है। ऐसे में जो आलू स्टोर में भंडारण किया हुआ है, उसकी बाजार में डिमांड कम चल रही है, जिससे दाम गिर गए हैं। बीते साल इन दिनों में आलू के दाम खूब चढ़ गए थे। इस बार बारिश नहीं हुई। बारिश से ही सब्जी के दामों में उछाल आता है।