कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ली मैकेनिक की जान, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल मैकेनिक देवेंद्र कुमार (38) की मौत हो गई। बाहरी मोहल्ला निवासी देवेंद्र मोटरसाइकिल एजेंसी जा रहे थे। उनके साथी दीपक के अनुसार, शाम करीब 4:50 बजे दोनों अलग-अलग स्कूटी पर निकले थे।

करीब पांच बजे पावर ग्रिड भवन के सामने चंडीगढ़ की ओर से आई तेज रफ्तार कार ने देवेंद्र की स्कूटी को टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दीपक ने उन्हें संभाला। कार चालक भी रुका और अपने परिचित की कार से देवेंद्र को निजी अस्पताल ले गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर किया गया। परिजन उन्हें लेकर जा रहे थे, तभी अंबाला के सदोपुर के पास तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया।