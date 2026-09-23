हरियाणा में लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, ग्राहकों को होगी परेशानी

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बैंक यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल का आह्वान किया है। इस बार हड़ताल तीन दिन के लिए 28 से 30 सितंबर तक की जाएगी। 26 और 27 सितंबर को शनिवार-रविवार के कारण बैंक पांच दिन तक बंद रहेंगे।

हड़ताल के कारण लोगों को अगले सप्ताह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक यूनियन के आल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक आफिसर एसोसिएशन (एआईपीएनबी ओए) के मंडल सचिव नरोत्तम कुमार ने बताया कि उनकी मांगों पर अब तक सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

28 से 30 तक रहेगी हड़ताल 11 सितंबर को उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की थी, जिसमें सभी शनिवार की छुट्टी सहित अपनी प्रमुख मागों को रखा था। इन पर कोई संज्ञान नहीं लेने के कारण अब 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल का निर्णय लिया गया है।