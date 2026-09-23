हरियाणा CM सैनी ने ली 6 घंटे की मैराथन बैठक, बोले- 'जनशिकायतों पर सिर्फ आश्वासन नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए परिणाम'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विधायकों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ करीब छह घंटे की मैराथन बैठक कर विधानसभा क्षेत्रों में सामने आ रही जनसमस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचने वाली शिकायतों पर केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम दिखाई देने चाहिएं।



जनसंवाद पोर्टल पर विधायकों द्वारा भेजी गई शिकायतों की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रवार बिंदुवार समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को संबंधित मामलों की स्वयं निगरानी करने और समाधान की प्रक्रिया को कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम करना सरकार की प्राथमिकता है। जिला स्तर पर हल होने वाली समस्या को अनावश्यक रूप से उच्च स्तर तक भेजकर लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।



मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सुशासन का मतलब केवल नीतियां बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है।

जनहित के मामलों में संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा समेत मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।