हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धान खरीद पर घमासान, महापंचायत के ऐलान के बाद पुलिस सख्त; हिरासत में किसान नेता

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। धान खरीद को लेकर मंगलवार को शाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 को जाम करने को लेकर पुलिस और किसानों के

बीच तनातनी के बाद बुधवार को दोबारा किसान महापंचायत का संदेश जारी होने पर पुलिस सतर्क हो गई है।

देर रात भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के धरना स्थल पर किसान महापंचायत के एलान के बाद से पुलिस ने जिला भर में कई किसान नेताओं के घरों पर दस्तक देकर उन्हें डिटेन कर लिया है।

पुलिस ने शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के पदाधिकारी संजीव आलमपुर और गांव किरमिच से संजू नंबरदार को उनके घर से देर रात एक बजे डिटेन कर लिया है। वहीं अल सुबह तीन बजे के करीब गांव लोहार माजरा ने किसान नेता प्रिंस वड़ैच को भी डिटेन कर लिया है।

पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए कई किसान नेता रात में ही घरों से अपना बिस्तर छोड़कर इधर-उधर हो गए हैं। पुलिस किसानों की गतिविधियों पर लगातार नजरें बनाए हुए है। पुलिस को चकमा दे लगाया जाम गौरतलब है कि भाकियू चढ़ूनी ने धान खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर शाहाबाद में शहीद ऊधम सिंह स्मारक में किसान महापंचायत बुलाई थी। किसान महापंचायत के बाद किसान नेताओं ने पुलिस को चकमा देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर जाम लगा दिया।

इसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाने के लिए सख्ती बरती और वाटर कैनन का उपयोग करते हुए आंसू गैस के गोल छोड़े। इस सख्ती में पुलिस कर्मचारियों के साथ- साथ कई किसानों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके से कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया।

इसके बाद किसानों ने बराड़ा रोड पर ही मोर्चा लगा दिया और देर रात बुधवार को दोबारा किसान महापंचायत बुलाने का एलान कर दिया है। इस एलान के तुरंत बाद पुलिस ने भी सक्रियता बढ़ाई और किसान नेताओं के ठिकानों पर दस्तक दे उन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया।