कुरुक्षेत्र को 44.83 करोड़ की सौगात, CM सैनी ने किया 6 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास; गुरुद्वारे में टेका मत्था

जागरण संवाददाता, कुरूक्षेत्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीपली में आयोजित कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। नीलधारी गुरुद्वारा पीपली साहिब में मथा टेककर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की अरदास की।

मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ 83 लाख रुपये की 6 परियोजनाओं से पिपली, लाडवा और थानेसर क्षेत्र को दी नई सौगात दी। सीएम ने 13 करोड़ 36 लाख रुपये की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और 31 करोड़ 47.40 लाख रुपये की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।