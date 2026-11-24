जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद स्थित शुगर मिल के पिराई सत्र का मंगलवार को शुभारंभ कार्यक्रम था। इसके शुभारंभ के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और कृष्ण बेदी को पहुंचना था, लेकिन सोमवार रात से ही किसानों के विरोध और पिराई सत्र शुरू नहीं होने देने की चेतावनी के चलते दोनों मंत्री शाहाबाद नहीं पहुंचे।

वे आनलाइन माध्यम से मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ करने लगे तो मिल के बाहर धरने पर बैठे किसानों को इसकी भनक लग गई और वे मिल के अंदर पहुंचकर इसका विरोध जताने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्वक विरोध जता किसानों के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की की। पुलिस ने कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। भारतीय किसान यूनियन चढूनी के प्रेस प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि सोमवार रात को प्रशासन के साथ किसानों की बैठक हुई थी। पिराई सत्र के शुभारंभ की कोशिश इसमें साफ कर दिया गया था कि उन्हें पिराई सत्र शुरू होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे सरकार और मंत्रियों का विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद कोई मंत्री शुभारंभ के लिए तो नहीं पहुंचा, लेकिन किसानों को भरोसे में लिए बिना आनलाइन माध्यम से पिराई सत्र का शुभारंभ करवाने की कोशिश की गई।