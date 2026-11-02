कुरुक्षेत्र में मिला 10 किलो का अजगर, जूस की दुकान के बिल में था छिपा; ग्राहक के पैर पर चढ़ने से मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, पिहोवा (कुरुक्षेत्र)। जूस की दुकान में अजगर निकलने से दुकानदार और ग्राहकों में हड़कंप मच गया। करीब छह फीट लंबा और 10 किलो वजनी अजगर दुकान के पिछले हिस्से में बने बिल में जा छिपा। उसे बाहर निकालने के लिए वर्करों को करीब पौने घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।

आखिरकार बिल के आसपास खुदाई कर और अजगर पर कपड़ा डालकर उसे काबू किया गया। गढ़ी सिंघा निवासी 40 वर्षीय मनजीत सिंह दुकान पर जूस पीने पहुंचे थे। इसी दौरान दुकान में घुस रहे अजगर पर उनका पैर पड़ गया। मनजीत ने तुरंत पैर पीछे खींचा और दुकान में अजगर दिखाई दिया।