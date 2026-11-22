जागरण संवाददाता, करनाल। आईटीआई चौक पर शनिवार रात करीब ए बजे शादी समारोह से लौट रहे दो कारों की आपस में टक्कर हो गई। दोनों कारों में टक्कर इतनी जबरदस्ती की दोनों कारें सड़क पर पलट गई और लाइट के खंभे भी टूट गए।

इस हादसे में 10 वर्षीय व 21 वर्षीय युवक की जान चली गई। महिला सहित पांच लोग घायल हो गए। मृतक करनाल के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है