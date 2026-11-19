जागरण संवाददाता, करनाल। शहर में वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। आरके पुरम की गली नंबर-8 के पास खाली प्लॉट में कबाड़ जलाकर प्रदूषण फैलाने पर निगम की टीम ने एक दुकानदार का पांच हजार रुपये का चालान किया। टीम ने मौके पर ही आग बुझवाई और दुकानदार को भविष्य में इस तरह की हरकत करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

निगमायुक्त सलोनी शर्मा के निर्देश पर जोन प्रभारी ऊषा रानी के नेतृत्व में निगम की टीम ने शिकायत मिलने पर संबंधित कबाड़ दुकान पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान दुकान के साथ लगते खाली प्लॉट में कबाड़ के सामान में आग लगी मिली। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकानदार का चालान किया और आग बुझवाई।

खुले में कचरा जलाने पर होगी कार्रवाई निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने शहरवासियों से अपील की कि कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक और कबाड़ को खुले में न जलाएं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।