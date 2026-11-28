जागरण संवाददाता, करनाल। गांव छापर में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने पहुंची बिजली निगम की टीम के साथ गाली-गलौज और हाथापाई करने का मामला सामने आया है।

निगम के जेई संदीप की शिकायत पर पुलिस ने गांव के सरपंच श्याम सिंह, अजमेर सिंह और करनैल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपितों ने कर्मचारियों को सरकारी काम करने से रोका और दोबारा गांव में आने पर जान से मारने की धमकी दी।

जेई संदीप के अनुसार, 26 नवंबर को सुबह करीब 10:45 बजे वह जेई प्रवीण, एएफएम प्रदीप, एएलएम जीवन कुमार और एलएम सुमेर चंद के साथ गांव छापर में जोगिंद्र के घर बकाया बिजली बिल जमा कराने पहुंचे थे। उपभोक्ता को कई बार बिल भरने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने राशि जमा कराने से मना कर दिया। इसी दौरान सरपंच श्याम सिंह, अजमेर सिंह और करनैल सहित कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने निगम कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और हाथापाई की तथा सरकारी कार्य में बाधा डाली।