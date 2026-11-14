करनाल के इंद्री हाइवे पर चलती मर्सिडीज में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे दो युवक

जागरण संवाददाता, करनाल। इंद्री स्टेट हाइवे पर शुक्रवार रात को एक मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई। कार में रोहतक के रहने वाले 2 युवक सवार थे।

आग लगते ही उन्होंने गाड़ी सड़क किनारे लगाया और कार से बाहर निकल गए। इसके बाद सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।