जागरण संवाददाता, करनाल। निसिंग-गोंदर मार्ग पर वीरवार शाम रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 28 वर्षीय करणपाल सिंह की मौत हो गई। करण पाल बाइक पर कहीं से वापस लौट रहा था।

इसी दौरान गोंदर गांव के पास रोडवेज बस चालक ने ओवरटेक करते समय लापरवाही से बस चलाते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि करण पाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है।

करण पाल निसिंग का रहने वाला था। वह परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता पुलिस विभाग में कर्मचारी थे, जिनकी पहले ही एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। परिवार में उसकी मां और दो विवाहित बहनें हैं। करणपाल की अभी शादी नहीं हुई थी।