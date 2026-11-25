जागरण संवाददाता, करनाल। मेरठ रोड स्थित मिरगैन गांव में मंगलवार अलसुबह करीब चार बजे घर से घूमने निकली किरण (45) पर आवारा कुत्तों ने हमला कर मार डाला। इसे नोचते रहे। गांव के बाहर लहुलुहान शव मिला।

जब तक स्वजन वहां पहुंचे किरण की मौत हो चुकी थी और कुत्तों ने पैर से लेकर गले तक नोच रखा था। किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब तक पुलिस गांव में पहुंची तब तक स्वजन ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया था।

परिवार के सदस्य मजदूरी करते हैं किरण के बेटे संदीप ने बताया कि वह गांव में दो भाई हैं और माता-पिता के साथ रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य मजदूरी करते हैं। मंगलवार सुबह उसकी मां किरण को घबराहट होने लगी तो वह करीब चार बजे घूमने निकली थी। गांव के बाहर आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया।

संदीप ने बताया कि गांव का ही एक व्यक्ति उनके घर पहुंचा और मां का लहुलुहान शव पड़ा होने की जानकारी दी। वह मौके पर पहुंचे तो मां मृत अवस्था में पड़ी थी। कुत्तों ने उसकी मां की जान ले ली।

ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी गांव में कई लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। दो दिन पहले भी एक व्यक्ति को कुत्तों ने काट लिया था। थाना सदर प्रभारी तरसेम कांबोज ने बताया कि जब वह गांव मिरगैन में पहुंचे तो स्वजन महिला का अंतिम संस्कार कर चुके थे।