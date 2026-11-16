अमेरिका में हार्ट अटैक से करनाल के ट्रक ड्राइवर महाबीर गोलन की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, करनाल। असंध के गांव ललैन निवासी महाबीर गोलन की अमेरिका के कैलिफोर्निया में हार्ट अटैक से मौत हो गई। महाबीर करीब 3 साल पहले 45 लाख रुपये का कर्ज लेकर डंकी रूट से अमेरिका गया था। वहां पर वह ट्रक चलाता था।

शनिवार शाम ट्रक चलाते समय उसके सीने में तेज दर्द उठा। शुरुआत में उसने इसे गैस की समस्या समझा और चाचा के पोतों को फोन किया। वे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। समाजसेवी रणवीर लोहान ने बताया कि