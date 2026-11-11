करनाल में कार की टक्कर से बाइक सवार दुकानदार की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज किया

जागरण संवाददाता, करनाल। घोघड़ीपुर रोड पर मंगलवार शाम कार की टक्कर से बाइक सवार 58 वर्षीय दुकानदार की मौत हो गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। राहगीर उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने स्वजन की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-16 निवासी मृतक नरेश कुमार की बड़ौता गांव में गुप्ता किराना स्टोर के नाम से दुकान थी।

मंगलवार शाम करीब छह बजे वह दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। घोघड़ीपुर के समीप पीछे से आई एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के एक व्यक्ति ने उसे सड़क पर पड़ा देखा और अस्पताल पहुंचाया।