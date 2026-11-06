पूर्व पत्नी के गले में घोंपा सुआं, करनाल पुलिस ने 4 आरोपितों को गंजा कर बाजार में घुमाया; हाथ जोड़कर मांगी माफी

जागरण संवाददाता, करनाल। पूर्व पत्नी के गले में सुआं मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपित साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात दो दिन पहले हुई थी। पुलिस ने एक अन्य लड़ाई-झगड़े के मामले में भी तीन आरोपितों को काबू किया है।

पुलिस ने चारों आरोपितों को गंजा कर बाजार में घुमाया और संबंधित वारदात स्थलों पर ले जाकर निशानदेही कराई। आरोपित साहिल ने अपनी पूर्व पत्नी पर किसी अन्य युवक के साथ घूमने का आरोप लगाते हुए वारदात को अंजाम दिया।

वहीं, युवती की मां का कहना है कि उसकी बेटी ने साहिल को मई महीने में ही तलाक दे दिया था। इसके बावजूद आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और गले में सुआं मार दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।