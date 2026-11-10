लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होगा करनाल, हरियाणा का पहला नगर निगम बना

जागरण संवाददाता, करनाल। स्वच्छता के क्षेत्र में करनाल ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में देश के स्वच्छ शहरों की सूची में जगह बनाने के साथ नगर निगम लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करेगा। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नगर निगम को सम्मानित करेंगी।

लगातार दूसरी बार यह सम्मान हासिल करने वाला करनाल हरियाणा का पहला नगर निगम बन गया है। करनाल की इस उपलब्धि के पीछे स्वच्छता व्यवस्था में किए गए निरंतर सुधार, कचरा प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी को अहम माना जा रहा है।

पिछले सर्वेक्षण में शहर ने 50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया था। इसके अलावा गारबेज फ्री सिटी में तीन स्टार रेटिंग और वाटर प्लस का दर्जा भी मिला था।