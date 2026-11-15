हरियाणा में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेगा हर महीने भत्ता, सरकार ने मांगे आवेदन

जागरण संवाददाता, करनाल। हरियाणा सरकार की सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उपायुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि पात्र युवा 30 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। 12वीं पास और दो वर्षीय प्रमाणपत्र या डिप्लोमा धारकों को 1,200 रुपये, जबकि स्नातक या उससे अधिक शिक्षित तथा तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को 2,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा।