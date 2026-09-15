क्या इतनी सस्ती है जिंदगी? हरियाणा में चलती रोडवेज बस में 10 मिनट तक फोन पर लगा रहा ड्राइवर, वीडियो वायरल

राकेश चौहान, करनाल। हरियाणा रोडवेज की चलती बस में चालक के मोबाइल पर बात करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बुधवार सुबह बाहरी गांव से असंध रूट पर चल रही रोडवेज बस का बताया जा रहा है।

बस में बड़ी संख्या में सवारियां मौजूद थीं और चालक करीब पांच से दस मिनट तक मोबाइल पर बात करते हुए बस चलाता रहा। इस दौरान वह दूसरे वाहनों को ओवरटेक भी करता दिखाई दे रहा है।

वायरल वीडियो में चालक एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए बातचीत करता नजर आ रहा है, जबकि दूसरे हाथ से बस चला रहा है। चलती बस में इस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करना यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है।