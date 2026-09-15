आधी रात को देवदूत बन सिरसा से भिवानी पहुंचे रक्तदाता, दुर्लभ रक्त देकर बचाई मरीज की जान

जागरण संवाददाता, भिवानी। जरा सोचिए आधी रात का वक्त हो और इस समय जिंदगी और मौत की जंग चल रही हो, ऐसे में कोई भगवान का देवदूत बन आपकी जिंदगी बचाने के लिए आ जाए। ये हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं बल्कि चरखी-दादरी के बौंद की सच्ची बात बता रहे हैं।