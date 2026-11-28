संवाद सहयोगी, घरौंडा। फुटपाथ पर कब्जा कर राहगीरों का रास्ता रोकने वाले दुकानदारों पर नगरपालिका ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को मुनादी करवाकर दुकानदारों को दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया।

चेतावनी दी गई कि तय समय में फुटपाथ खाली नहीं किए तो नगरपालिका खुद अस्थायी ढांचे हटाएगी। इसके साथ ही संबंधित दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई और पांच से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

नगरपालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा के निर्देश पर स्वच्छता मोटिवेटर रेणु भूषण, राजेश कुमार जोगी और राहुल कुमार की अगुवाई में टीम ई-रिक्शा के साथ सर्विस रोड पर पहुंची।

सरकारी स्कूल से मुनादी शुरू कर पूरे सर्विस रोड पर दुकानदारों को चेताया गया कि वे दो दिन के भीतर फुटपाथ पर बनाए अस्थायी ढांचे हटा लें और रास्ता खाली कर दें।