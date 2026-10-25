करनाल में चाकूबाजी करने वालों की हेकड़ी ढीली, पुलिस ने 5 आरोपियों को पैदल बाजार में घुमाया; SHO बोले- इलाज जारी रहेगा

जागरण संवाददाता, करनाल। हरियाणा के करनाल जिले में पुरानी रंजिश में दो युवकों पर लाठी-डंडों और चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों को काबू किया है।

वारदात के दो दिन बाद पुलिस आरोपितों को पैदल बाजार में लेकर पहुंची। इस दौरान आरोपित गर्दन झुकाकर और चेहरा छिपाते नजर आए। आरोपित लंगड़ाते हुए चलते दिखाई दिए और माफी मांगते रहे।

अब तक 5 आरोपी काबू

जानकारी के अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते करनाल निवासी सागर, मलकीत ने अपने तीन अन्य दोस्त के साथ मिलकर दो युवकों पर लाठी-डंडों और चाकू से हमला किया था। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।