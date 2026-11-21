जागरण संवाददाता, करनाल। बड़ौता गांव के समीप शनिवार दोपहर को तेज रफ्तार डंपर ने इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार युवक को पीछे से टक्कर कार दी। जिससे युवक नीच गिर गया और डंपर का एक टायर उसके उपर से गुजर गया।

हादसे के दौरान ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और डंपर चालक मौके से भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है।

पुलिस के अनुसार गांव बडौता निवासी 32 वर्षीय बलकार दोपहर को वह अपनी स्कूटी पर सवार होकर गांव से मूनक की तरफ जा रहा था। गांव से करीब 100 मीटर आगे पीछे से आ रहे डंपर चालक ने उसे कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बलकार परिवार का इकलौता बेटा था और खेती करता था। वह दो बच्चों को पिता था।

मिट्टी से भरे डंपर दिन रात गुजरते ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क पर दिन रात मिट्टी से भरे डंपर गुजरते हैं। बीजना, स्टौंडी के आस पास से मिट्टी का उठान लंबे समय से हो रहा है और बिना रोक टोक के यह डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनकी नंबर प्लेट भी नहीं होती और मिट्टी से भी ओवरलोड होते हैं।