जागरण संवाददाता, करनाल। दक्षिण एशिया में टिकाऊ और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई), करनाल में आयोजित तीन सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया।

इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के 20 कृषि वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। 17 नवंबर तक चले इस 14वें प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संरक्षण कृषि और पुनर्योजी कृषि की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र (सीमीट), बोरलाग इंस्टीट्यूट फार साउथ एशिया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया। वर्ष 2010 से संचालित यह प्रशिक्षण शृंखला संरक्षण कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।