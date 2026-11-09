करनाल में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, असंध (करनाल)। सालवन-असंध मार्ग पर शनिवार देर शाम नहर पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 45 वर्षीय कर्मबीर की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार बल्ला निवासी अजय गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद दोनों को असंध के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने कर्मबीर को मृत घोषित कर दिया। अजय की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका रोहतक में उपचार चल रहा है।

मृतक के भाई रामभज ने बताया कि कर्मबीर प्राइवेट बस पर काम करता था। शनिवार को वह अजय के साथ बस को असंध स्थित पेट्रोल पंप पर खड़ी करके बाइक से गांव लौट रहा था। जैसे ही वे नहर पुल के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।