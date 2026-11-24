संवाद सहयोगी, पाई। इन दिनों शादी-समारोह का सीजन चल रहा है। इन आयोजनों में लोगों को नकद की जरूरत पड़ रही है, लेकिन बैंकों में छोटे नोट न मिलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गांव पाई के ग्रामीणों ने बताया कि बैंकों में 10, 20,50 आदि नोटों की नई गड्डियां उपलब्ध नहीं होतीं, लेकिन बाजार में 400-500 रुपये अतिरिक्त देने पर उतनी ही गड्डियां आसानी से मिल जाती हैं। ग्रामीण महावीर, नरेंद्र, नरेश, रणबीर आदि का कहना है कि आखिरकार यह कैसा सिस्टम है? जब आम आदमी को शादी-विवाह जैसे शुभ अवसरों के लिए नए नोट नहीं मिलते, तो फिर बाजार में ये गड्डियां कहां से आ जाती हैं?

क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? आम आदमी अपनी जरूरत के लिए परेशान हो और कुछ लोग कथित तौर पर इसी मजबूरी का फायदा उठाकर अतिरिक्त पैसे वसूलें, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।