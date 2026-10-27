हरियाणा के पशु मेले में ‘लक्ष्य’ झोटा ने बिखेरा जलवा, खूबसूरती और कद-काठी में बना नंबर वन; 7.50 लाख रुपये में बिका

जागरण संवाददाता, कैथल। भैणी माजरा गांव के अमित चहल और अश्वनी का मुर्रा नस्ल का लक्ष्य झोटा 7.50 लाख रुपये में बिका है, झोटे के अच्छे दामों पर बिकने की क्षेत्र में चर्चा है।

किसान अब खेती के साथ-साथ अच्छी नस्ल के पशुओं का भी पालन कर रहे हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। बेरी में आयोजित आइडीएफए मेले में चार दांत की सुंदरता की प्रतियोगिता में झोटे प्रथम स्थान पर आया।

झोटे को जब अपने गांव में लेकर आए तो डीजे बजाकर इसका स्वागत किया। यह झोटा खूबसूरती और कद-काठी के लिए जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में आयोजित आइडीएफए मेले में भी सुंदरता प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर चैंपियन का खिताब जीता था। मुर्रा नस्ल के झोटे ने पशु मेलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।