जागरण संवाददाता, कैथल। कार्तिक मास की पूर्णिमा एवं देव दीपावली पर सुपार्श्व जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 51 कुंडीय हवन यज्ञ किया। वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ संपन्न हुए यज्ञ में विश्व शांति, सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं जनकल्याण की मंगलकामना करते हुए श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित कीं।

विद्यालय की अध्यक्षा प्रज्ञा पाशा जैन ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं वैदिक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं। विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ सेवा, जीव दया, परोपकार एवं नैतिक मूल्यों के संस्कार देना भी आवश्यक है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।