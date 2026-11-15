कैथल में स्पेन भेजने के नाम पर 17.20 लाख रुपये ठगे, पुलिसकर्मी समेत दो पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, कैथल। स्पेन भेजने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सीवन थाना पुलिस ने पुलिस विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी समेत दो लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

आरोपितों पर विदेश भेजने का झांसा देकर 17 लाख 20 हजार रुपये लेने और निर्धारित वर्क परमिट के बजाय 25 दिन का वीजा लगवाकर कतर के रास्ते विदेश भेजने का आरोप है।

गांव कांगथली निवासी पवन कुमार की शिकायत पर ट्रेवल एजेंट सुखपाल सिंह और कांगथली निवासी पुलिस कर्मचारी धर्मा राम उर्फ धर्मपाल के विरुद्ध सीवन थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि धर्मपाल पुलिस विभाग में कार्यरत है। वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को झांसे में लेने में सुखपाल का साथ देता था। उसके मामा ने भी आरोपितों से मिलकर उसे विदेश भेजने का भरोसा दिलाया था।

आरोप लगाया कि सुखपाल ने उसे नौ महीने के वर्क परमिट पर स्पेन भेजने का आश्वासन दिया था। उसका 25 दिन का वीजा लगवाया गया। उसे कतर के रास्ते भेजा गया, जहां करीब 13 दिन रखने के बाद वीजा संबंधी दिक्कत के कारण वापस लौटना पड़ा। सुखपाल ने उससे कुल 17.20 लाख रुपये लिए।