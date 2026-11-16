हरियाणा में महिला आयोग चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी की फेसबुक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने दर्ज किया FIR

जागरण संवाददाता, कैथल। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी की फेसबुक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। महिला सम्मान से संबंधित पोस्ट पर एक व्यक्ति ने अपशब्द लिख दिए। कमेंट शर्मा सुशील नाम की फेसबुक आईडी से किया गया है।

अभी तक आरोपित की पहचान नहीं हो पाई है। चेयरपर्सन की शिकायत पर पूंडरी थाना पुलिस ने आईडी संचालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कमेंट करने वाला व्यक्ति पूंडरी एरिया का रहने वाला है। शिकायत में बताया कि उन्होंने नौ नवंबर को माता के मंदिर में जाने के बाद अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से महिला सम्मान को लेकर एक पोस्ट साझा की थी। इस पर शर्मा सुशील नाम की आईडी से अभद्र भाषा में कमेंट किया गया। इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से उनकी व्यक्तिगत गरिमा, प्रतिष्ठा और संवैधानिक पद की मर्यादा को ठेस पहुंची है।