जागरण संवाददाता, कैथल। गांव जाजनपुर में राजीव के हत्यारोपित एडवोकेट ने सोमवार को दोपहर ढाई बजे न्यायाधीश माधव मित्तल की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उससे करीब दो घंटे तक पूछताछ की।

पूछताछ के बाद शाम करीब छह बजे उसे अदालत में दोबारा पेश किया। वहां से उसे मंगलवार शाम चार बजे तक रिमांड पर लिया गया है। आरोपित विरेंद्र को पकड़ने के लिए सभी सीआईए सहित पुलिस की सात टीमें तलाश में लगी रही, लेकिन टीमें आरोपित को पकड़ नहीं पाई।

रिमांड के दौरान आरोपित से बाइक और कपड़े सहित अन्य सामान बरामद किया जाएगा। इसके अलावा आत्मसमर्पण करते समय आरोपित अपने साथ रिवाल्वर भी लेकर आया था। आरोपित के पक्ष में कई वकील पेश हुए थे। उन्होंने प्रयास किया कि आरोपित को जेल भेज दिया जाए, लेकिन अदालत ने उसे एक दिन का रिमांड मंजूर कर दिया। हत्या करने के बाद बाद आरोपित बाइक पर कुरुक्षेत्र गया था।

शरीर में मिलीं तीन गोलियां, दो आर-पार हो गईं उधर, सोमवार को दो डॉक्टरों के बोर्ड ने राजीव के शव का पोस्टमार्टम किया। राजीव के शरीर में तीन गोलियां मिलीं। दो गोलियां आरपार हो गई थी। सिर से एक गोली, एक गोली मुंह से और एक गोली रीढ़ में मिली। दो गोलियां दोनों हाथों के आरपार हो गई। शरीर में मिली तीनों गोलियों और कपड़ों को सील कर दिया गया है।

एनकाउंटर पर अड़े रहे स्वजन सोमवार दोपहर को करीब दो बजे पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने शव लेने से मना कर दिया। मौके पर मौजूद तीन डीएसपी हरदीप सिंह, सुशील प्रकाश और रोहताश कुमार ने स्वजन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने।