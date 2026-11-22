कैथल में गलत दिशा से आ रही कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत और 3 घायल
कैथल के कलायत में गलत दिशा से आ रही कार ने बाइक सवारों और दो अन्य युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक साहिल की मौत हो गई और तीन घायल हो गए।
HighLights
गलत दिशा से आई कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी
कैलरम निवासी साहिल की हादसे में दुखद मौत हो गई
तीन अन्य युवक नवीन और एबन गंभीर रूप से घायल
जागरण संवाददाता, कैथल। एक कार चालक की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई और तीन युवक घायल हो गए। मृतक की पहचान गांव कैलरम निवासी साहिल (21) पुत्र धर्मेंद्र की रूप में हुई है। गांव कैलरम निवासी साहिल पुत्र बलवंत की शिकायत पर कलायत थाना में केस दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया कि 20 नवंबर को वह अपने दोस्त साहिल के साथ बाइक पर गांव से नरवाना की तरफ जा रहा था। मटौर कलायत कट के पास एक गाड़ी चालक ने गलत दिशा से आते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
उनकी बाइक को टक्कर मारने के बाद कार चालक ने वहां खड़े दो अन्य युवकों नवीन और एबन को भी टक्कर मार दी थी। चारों घायलों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने साहिल को मृत घोषित कर दिया।
कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। मृतक साहिल इकलौता बेटा था। उसकी मौत के बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है।
कलायत थाना के जांच अधिकारी एएसआई सुखदेव ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजन को शव सौंप दिया गया।