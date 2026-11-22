जागरण संवाददाता, कैथल। एक कार चालक की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई और तीन युवक घायल हो गए। मृतक की पहचान गांव कैलरम निवासी साहिल (21) पुत्र धर्मेंद्र की रूप में हुई है। गांव कैलरम निवासी साहिल पुत्र बलवंत की शिकायत पर कलायत थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि 20 नवंबर को वह अपने दोस्त साहिल के साथ बाइक पर गांव से नरवाना की तरफ जा रहा था। मटौर कलायत कट के पास एक गाड़ी चालक ने गलत दिशा से आते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

उनकी बाइक को टक्कर मारने के बाद कार चालक ने वहां खड़े दो अन्य युवकों नवीन और एबन को भी टक्कर मार दी थी। चारों घायलों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने साहिल को मृत घोषित कर दिया।