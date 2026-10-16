हरियाणा के कैथल में सड़क हादसा: बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, पूर्व MLA के दो पड़पोतों समेत 3 की मौत

जागरण संवाददाता, कैथल। आज सुबह करनाल रोड पर गांव नरड़ के पास गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान खुराना रोड नानकपुरी कालोनी निवासी 29 वर्षीय अभिषेक, 27 वर्षीय रक्षत और 35 वर्षीय कृष्ण के रूप में हुई है। मृतकों में अभिषेक और रक्षत पुत्र अशोक कुमार दोनों सगे भाई हैं।

गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

तीनों आई-20 गाड़ी में सवार होकर करनाल से कैथल की तरफ आ रहे थे। नरड़ के पास गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क के पास खड़े एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर लगते ही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए।

गाड़ी की स्पीड थी बहुत तेज सुबह करीब पांच बजे पुलिस टीम ने ग्रामीणों की सहायता से तीनों के शव गाड़ी से निकाले। तितरम थाना पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं हादसे का कारण गाड़ी की तेज रफ्तार बताया जा रहा है।