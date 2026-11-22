जागरण संवाददाता, कैथल। साइबर ठगों ने ढांड रोड निवासी एक सीसीटीवी कारोबारी के दो बैंक खातों से छह लाख दो हजार 59 रुपये निकाल लिए।

बैंक में जाकर खाते चेक करवाने पर पता चला कि अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए रकम दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। यह ठगी युवक के नेट बैंकिंग का एक्सेस लेकर की गई है। ढांड रोड निवासी मुकेश की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि वह सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता है। उसके केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में खाते हैं। दोनों खातों से 30 सितंबर से आठ अक्टूबर 2026 के बीच कुल छह लाख दो हजार 59 रुपये कट गए।

उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके खातों से पैसे कैसे निकाले गए। सात अक्टूबर को उसे दोनों बैंक खातों से कुछ भुगतान करने थे, लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हुई। इसके बाद वह बैंक पहुंचा और खातों की जांच करवाई।

इस दौरान पता चला कि उसके खातों से रुपये अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद उसने दोनों बैंक खाते बंद करवा दिए। बैंक खातों से रकम निकलने के बाद उसका मोबाइल अपने आप फार्मेट हो गया।