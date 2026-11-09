कैथल में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, कैथल। गांव साकरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची ढांड थाना पुलिस ने दोनों को नागरिक अस्पताल कैथल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। महिला का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

मृतक की पहचान गांव रसीना निवासी करीब 57 वर्षीय सतबीर के रूप में हुई। वह अपनी पत्नी बाला देवी के साथ देर शाम बाइक पर गांव कौल से रसीना जा रहा था। जब वे गांव साकरा के पास पहुंचे तो एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ढांड थाना पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने सतबीर को मृत घोषित कर दिया। सतबीर गांव जांबा के सरकारी स्कूल में चौकीदार के पद पर कार्यरत था।