हाथी, घोड़े, बतख और मछली... दीपावली पर अनोखे अंदाज में बनते हैं चीनी के ये खिलौने, पढ़ें कैसे होते हैं तैयार

सुरेंद्र सैनी, कैथल। दीपावली पर कैथल के धान की खील और चीनी के खिलौने देशभर के पर्व में मिठास घोलते हैं। खिलौनों में बतख, मछली, हाथी, घोड़े, ऊंट, मीनार आदि से बाजार में सज गए हैं।यहां खील-खिलौने तैयार करने का काम 30 से ज्यादा हलवाई कर रहे हैं।

रेलवे रोड स्थित मार्केट में मांगेराम हलवाई की दुकान पर खील-खिलौने का कारोबार करीब 50 सालों से हो रहा है। मांगेराम हलवाई ने इस कार्य की शुरूआत की थी, अब उनके बेटे सुरेश बंसल इसे संभाल रहा है। तीन पीढ़ियों से तैयार की जा रही खील-खिलौने की इस मिठाई की मांग प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों तक है।

ऐसे तैयार किए जाते हैं खिलौने हलवाई राजाराम ने बताया कि पहले चीनी का घोल तैयार किया जाता है। चासनी को लकड़ी के सांचे में डाली जाती है, जिससे खिलौने तैयार हो जाते हैं। खील बौने धान से तैयार की जाती है, इस धान की किस्म भी अलग होती है, यह केवल खील तैयार करने के काम आती है।