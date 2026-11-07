जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, झपकी आने से पलटा ट्रक; ड्राइवर की मौत

संवाद सहयोगी, कलायत। जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर गांव खरक पांडवा टोल से कुछ दूर आगे एक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार कंडक्टर घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब चालक को नींद की झपकी आ गई और अनियंत्रित ट्रक हाईवे किनारे लगे खंभे से टकराकर पलट गया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक की पहचान पंजाब के तरनतारन जिले के गांव रसूलपुर निवासी करीब 25 वर्षीय सेहवन के रूप में हुई। वह शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बेटी भी है। हादसे में घायल कंडक्टर को हल्की चोटें आई हैं।

पुलिस के अनुसार सेहवन अपने साथी जसबीर के साथ ट्रक में सवार होकर दिल्ली से पंजाब के तरनतारन जा रहा था। जब वे जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर गांव खरक पांडवा टोल से थोड़ा आगे पहुंचे तो चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे लगे खंभे से जा टकराया और पलट गया। हादसे में चालक सेहवन की जान चली गई, जबकि कंडक्टर जसबीर को हल्की चोटें आईं।