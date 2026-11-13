अमेरिका में कैथल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, शव को देख पापा-पापा चिल्लाने लगा बेटा; छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

जागरण संवाददाता, कैथल। बेहतर भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के सपने के साथ सात साल पहले जिस बेटे को परिवार ने 40 लाख रुपये खर्च कर अमेरिका भेजा था, अब उसका शव वापस आया है। कैथल के गांव प्योदा निवासी 35 वर्षीय भीम गिल की अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।

उसकी पार्थिव देह भारत लाने के लिए परिवार को करीब 40 लाख रुपये और खर्च करने पड़े। शुक्रवार को जब भीम का शव गांव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया। पिता का शव देखकर 11 वर्षीय बेटा शौर्य पापा-पापा कहकर बिलख पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। अंतिम दर्शन के बाद छोटे भाई सन्नी ने भीम को मुखाग्नि दी।

गाड़ी चलाने का करता था काम परिजनों के अनुसार भीम करीब सात साल पहले बेहतर कमाई की उम्मीद में डंकी रूट के जरिए अमेरिका गया था। उसे विदेश भेजने के लिए परिवार ने करीब 40 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके लिए जानकारों से पैसे उधार लेने के साथ करीब एक एकड़ जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी थी। भीम अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित फ्रिजनो शहर में रहता था और वहां गाड़ी चलाने का काम करता था।

म के चचेरे भाई सुखबीर सिंह ने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले भी भीम को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मौत से तीन-चार दिन पहले उसने परिवार को फोन कर अपनी खराब सेहत के बारे में बताया था। सुखबीर के अनुसार 27 अक्टूबर को भीम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसके साथ रहने वाले लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

विदेश में रहने वाले युवाओं ने जुटाई राशि भीम के शव को गांव लाने में करीब 40 लाख रुपये का खर्च आया। परिवार के अनुसार गांव के 30-35 युवक जो अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में रहते हैं सहायता के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर आर्थिक सहयोग जुटाया। परिवार ने भी अपने स्तर पर पैसों का प्रबंध किया।